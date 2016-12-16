Москва, 16 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. На улицах в центре Москвы и вылетных магистралях завершили высадку деревьев по программе «Моя улица». В центре появились липы, вязы, рябины, каштаны, а на «воротах» в Москву — дубы, липы и клёны. Всего подрядчик высадил свыше трёх тысяч деревьев более чем на 30 улицах, сообщается 16 декабря официальный сайт мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деревья, высаженные на Тверской

Отмечается, что завершены последние работы по высадке деревьев на оставшихся 10 улицах в центре города. В частности, на Садовом кольце в общей сложности посадили более 500 деревьев. В основном это клёны и липы, кроме того, отныне здесь будут расти яблони, рябины и багрянник.

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По планам благоустройства предполагалось, что на центральных улицах и вылетных магистралях будет высажено 2875 деревьев. Но в процессе работ было решено увеличить их количество, так на Новом Арбате и Садовом кольце, появились незапланированные липы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальные депутаты совместно с местными жителями провели независимую ревизию количества высаженных в рамках программы «Моя улица» деревьев. Так проанализировавший тендер на закупку деревьев для программы озеленения муниципальный депутат Илья Свиридов, обнаружил, что деревья, высаженные в Таганском районе Москвы, обошлись казне города в 200 тысяч рублей за экземпляр. А, кроме того, активистам и депутату не удалось найти и сосчитать все заявленные к высадке деревья.

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