Барнаул, 16 декабря, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Бывший алтайский вице-губернатор Юрий Денисов уличен в получении взяток, общая сумма которых составляет более 2,5 миллионов рублей. О завершении расследования уголовного дела в отношении него и супруги, выступавшей посредником во взяточничестве, известила сегодня, 16 декабря, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

СУ СК РФ по Алтайскому краю Бывший алтайский вице-губернатор Юрий Денисов уличен в получении взяток

Деньги бывший чиновник получал с ноября 2009 по март 2016 года от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования: те платили ему за подписание финансовой документации по расходованию причитающихся учреждениям средств, полученных в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на поддержку реализации мероприятий федеральных целевых программ, а так же за определенные кадровые решения.

«В ходе кропотливой работы следователей СК установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2 миллионов 250 тысяч рублей, получаемых обвиняемым от руководителей подведомственных ему учреждений различными частями как лично, так и через посредника. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым было получено более 2,5 миллионов рублей», — пояснила Ольга Чеснокова.

Она также напомнила, что супруга обвиняемого была задержана 4 марта 2016 года при посредничестве в получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей. Для того, чтобы предъявить обвинение высокопоставленному чиновнику, следователям пришлось допросить более 100 свидетелей, провести более 20 обысков.

По месту жительства супругов и по месту работы Юрия Денисова осуществлены многочисленные выемки документов по реализации федеральных целевых программ развития образования, назначены и проанализированы результаты трудоемких судебных экспертиз.

Теперь свое слово должен сказать суд: уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением правосудие получит в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вице-губернатором Юрий Денисов был назначен в феврале 2010 года.

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Обвинение в получении взяток (в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством — п. «в» ч.5 ст. 290, п. «б» ч.5 ст. 290, ч.4 ст. 290 ч.6 ст. 290 УК РФ) и совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве и посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) супругам предъявили в марте 2016 года.

До недавнего времени они находились в СИЗО, но накануне суд изменил меру пресечения Татьяне Денисовой на домашний арест. Судом также наложен арест на имущество Денисовых в сумме более 12 миллионов рублей.