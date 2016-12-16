Токио, 16 декабря, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал предложение премьер-министру Японии Синдзо Абэ: глава японского правительства может приехать в Россию в любое удобное для него время. Об этом президент РФ сообщил на пресс-конференции в Токио сегодня, 16 декабря.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Путин, подводя итоги своего визита в Японию, высоко оценил проделанную японскими коллегами работу и их конструктивный подход к вопросам, которые поднимались в ходе этой международной встречи. Российский президент также поблагодарил японских коллег за гостеприимство.

«Хотел пригласить господина премьер-министра посетить Россию в удобное для вас время, имея в виду и Восточный экономический форум, и другие мероприятия, которые мы будет проводить в Российской Федерации», — сказал Путин.

Напомним, визит Путина в Японию начался 15 декабря и сегодня, 16 декабря, российский президент отправится в Москву. В Токио — втором городе, который посетил Путин в Японии — президент России после переговоров с Абэ принял участие в пресс-конференции.

В частности, на встрече с журналистами он заявил, что Москве и Токио необходимо прекратить исторический спор вокруг территориальной принадлежности Курильских островов.