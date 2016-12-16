Москва, 16 декабря, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Интенсивность движения в воздушном пространстве Российской Федерации в ноябре 2016 года превысила показатели аналогичного периода 2015 года на 3,85% — со 106 тыс. 119 до 110 тыс. 206 полетов, сообщили в Росавиации.

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Также впервые с марта 2014 года отмечается положительная динамика международных полетов: интенсивность воздушного движения на международных трассах увеличилась на 0,9% — с 54 276 в ноябре 2015 года до 54 766 полетов в 11 месяце 2016 года.

Количество внутренних полетов по России возросло на 6,94% — с 51 тыс. 843 в ноябре 2015 года до 55 тыс. 440 полетов

Транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации также в положительном тренде — рост отмечен на уровне 5,29% — с 20 790 до 21 890 полетов.