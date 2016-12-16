Стокгольм, 16 декабря, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Швеция обеспокоена непрекращающейся войной в Сирии и ситуацией в Алеппо, заявил, выступая на саммите ЕС в Брюсселе, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Как сообщает шведский национальный вещатель Sverigesradio, глава правительства королевства призвал ЕС помочь мирным сирийцам.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Мы должны положить конец этому аду, — заявил премьер-министр Швеции, комментируя ситуацию в Алеппо. — Честно говоря, позор, что международное сообщество не предпринимало никаких действий».

Стефан Лёвен призвал Евросоюз оказать помощь местным жителям при эвакуации с территорий, где ведутся военные действия. Как заявил шведский премьер, в конечном счете, сирийский режим должен понести ответственность за свои действия.

Напомним, накануне, в день саммита ЕС сирийской правительственной армии удалось полностью освободить Алеппо от террористов. Часть боевиков сдалась, колонны автобусов с остальными сторонниками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под контролем российских военных Центра по примирению враждующих сторон были отправлены в провинцию Идлиб.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что гуманитарную помощь жителям Алеппо доставляют только российские военные. Ни силы международной коалиции, ни международные организации в этой деятельности не участвуют. Заявление советника спецпредставителя генсека ООН в Сирии по гуманитарным вопросам Яна Эгеланна о том, что гуманитарная помощь ООН поступает к 27−30 тысячам человек, которые покинули Восточный Алеппо, в российском минобороны назвали голословным.

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