Москва, 16 декабря, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Действующий президент США Барак Обама мог бы принести извинения бывшему главе Украины Виктору Януковичу после того, как заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны других государств. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 16 декабря на своей странице в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова повторила слова Обамы, которые он произнес в интервью американской радиостанции NPR: «Я считаю, что мы, несомненно, должны принимать меры, когда правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность наших выборов, и мы примем меры».

Речь в беседе шла о якобы совершенных российскими хакерами кибернападениях на американские политические институты. Захарова отметила, что в таком случае Обаме можно извиниться перед Януковичем. «Может, он и перед Януковичем извинится заодно?» — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Виктор Янукович выступил в Дорогомиловском суде Москвы по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, который требует признать украинские события 2014 года государственным переворотом. Янукович заявил, что согласен с истцом и сказал, что к перевороту привели действия радикалов с «майдана».