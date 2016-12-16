Москва, 16 декабря, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Госдума приняла постановлении о штрафах для депутатов-прогульщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Решение об ответственности принимается комитетом Госдумы по Регламенту, порядок утверждается профильным комитетом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Решение должно быть опубликовано на сайте нижней палаты парламента. Штрафы будут удерживаться из предусмотренных законом выплат народным избранникам.

Ранее Госдума приняла поправки в Регламент, запрещающие доверенности — депутат обязан лично принимать участие в заседаниях Госдумы и комитетов. Не будет считаться пропускам, если депутат в течение заседания один раз в 10 часов, в 12:30 или же в 16 часов зарегистрировался в зале пленарного заседания. Также разрешается пропуск заседаний по уважительным причинам — их перечень также прописан в Регламенте.

Предусмотрены исключения. Уважительными причинами, позволяющими пропускать заседания, являются болезнь, направление депутата в командировку за пределы нашей страны в составе официальной делегации парламента, нахождение в командировке по направлению и согласованию с руководителем фракции и председателем Госдумы и исполнение членами Совета Думы — председателем Государственной думы, заместителем председателя Государственной думы, руководителем фракции других полномочий, связанных с их деятельностью.

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