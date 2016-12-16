Владикавказ, 16 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия подозревается в растрате на сумму 171 млн рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По его распоряжению предприятию «Севкавгеохимия» было передано 950 тонн песчано-гравийной смеси, которая в тот же день была продана за 330 тысяч рублей. Реальная же стоимость реализованного государственного имущества, по оценкам прокуратуры, составляет 171 млн рублей.

По факту причинения ущерба бюджету РФ возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии. Руководитель Росимущества заключен под стражу. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных фигурантов уголовного дела.

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Земля по дешёвке: В Северной Осетии задержан глава управления Росимущества

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года глава управления Росимущества по Северной Осетии Алан Цабиев уже был арестован и в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тогда чиновник подозревался в превышении должностных полномочий и хищении в особо крупном размере.

В частности, Цабиева подозревают в причастности к незаконной продаже земли завода «Разряд» в 2013 году. Сумма ущерба предварительно оценена в 390 млн рублей, самому Цабиеву вменяют 61 млн рублей. Кроме того, чиновника подозревают и в других преступлениях. Так, при его участии были проданы по цене в 40 раз дешевле стоимости земельные участки в городе Владикавказе. При фактической стоимости земли более 62 млн рублей, ее продали всего за 1,552 млн рублей.