Калуга, 16 декабря, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Одобрение экспертного совета по заключению соглашений о ведении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Калуга» получили 15 декабря два инвестиционных проекта на общую сумму 33,3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Калужской области.

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По информации ведомства, речь идет о Людиновской площадке резидента ООО «Агро-Инвест», реализующего проект по строительству тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей с применением наиболее современных и эффективных технологий. Компания намерена увеличить производственные мощности, введя в эксплуатацию новые тепличные блоки. Объем инвестиций с 13 млрд рублей увеличен до 15,8 млрд рублей. Предприятием уже создано 450 рабочих мест. В настоящее время здесь уже функционирует 20 га теплиц, 10 из которых занимает томатное отделение, 8 га — огуречное, 2 га — рассада. В конце 2016 года планируется запустить 23 га теплиц по выращиванию томатов, которые заместят импортную продукцию. Это даст возможность ООО «Агро-Инвест» занять лидирующие позиции в тепличной отрасли по масштабам и объемам производства. К концу года компания станет крупнейшим современным комплексом в России.

На Людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» компания ООО «Кроношпан Калуга» намерена построить производство древесно-волокнистых плит с применением современных технологий. Объем вложений составит 17,54 млрд рублей, число рабочих мест — 150.

Напомним, на сегодняшний день, ОЭЗ «Калуга» имеет 10 резидентов. Подписано 9 соглашений о намерениях с потенциальными резидентами экономический зоны. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» площадью 1042 га была создана в 2014 году. Она размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. Намерения прихода на данную территорию выразили еще 12 компаний, порядка 70 рассматривают такую возможность. Для инвесторов здесь предусмотрен ряд особых льгот и преференций, что позволяет им более чем на 30% снизить издержки при реализации проектов. На территории ОЭЗ «Калуга» действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ «Калуга» позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , правительство РФ увеличило до 3,25 млрд рублей ассигнование особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга». Эти средства будут направлены на финансирование строительства объектов электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, транспортной и другой инфраструктуры калужской ОЭЗ. Реализация данного постановления правительства России позволит создать в регионе к 2025 году более 2 тысяч дополнительных рабочих мест и привлечь дополнительные инвестиции в объеме не менее 13 млрд рублей, а также перечислить более 5 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.