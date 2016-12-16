Анкара, 16 декабря, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Международная система денежных переводов турецкого банка Akbank подверглась хакерской атаке, сообщает 16 декабря Reuters.

geralt Хакеры. Красная карточка

«Была совершена атака на наши IT — системы, связанные с международными денежными переводами», — говорится в заявлении Akbank.

Незамедлительно были приняты превентивные меры, хакерам не удалось взломать безопасность, все системы банка работают должным образом.

Напомним, в этом году хакеры предприняли попытку украсть около $1 млрд со счетов Центробанка Бангладеш. После того как сотрудники Федерального резервного банка в Нью-Йорке, где хранятся золотовалютные резервы Бангладеш, не получили ответа на повторный запрос о подтверждении перевода от ЦБ Бангладеш, попытка хакеров была пресечена.

Несмотря на это, хакерам удалось похитить «рекордные» $81 млн. со счетов Государственного банка Бангладеш. На настоящий момент половина денег возвращена клиентам.