Ярославская область, 16 декабря, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Несостоявшийся директор департамента транспорта Ярославской области Максим Семиохин обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Об этом говорится в сообщении Приморского районного суда Архангельской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Семиохин

«В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации, сообщаем, что 15 декабря 2016 года в 18:00 Приморский районный суд Архангельской области огласил постановление по результатам рассмотрения ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения Максиму Владимировичу Семиохину, 1970 года рождения. На основании постановления судьи М.В. Семиохин заключен под стражу на срок до 12 февраля 2017 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Семиохин был задержан в Ярославле, архангельские следователи приехали к нему на работу в департамент транспорта. Вскоре после этого в Правительстве Ярославской области сообщили, что назначение Семиохина на пост не состоялось.