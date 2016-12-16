Токио, 16 декабря, 2016, 10:59 — ИА Регнум. ‍Захват террористами города Пальмиры (Сирия) стал возможен из-за несогласованности действий сирийских правительственных войск и международной коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио.

Bernard Gagnon Пальмира

«Все, что происходит в Пальмире, — это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями и Россией», — сказал Путин.

Президент напомнил, что уже не в первый раз обращает внимание на необходимость объединять усилия в борьбе с терроризмом. Он сообщил, что надеется на то, что правительственные войска смогут сохранить свои позиции в городе Алеппо (Сирия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Путин заявил, что в случае, если бы Москва и Вашингтон начали взаимодействовать на общей основе некоторое время назад, сегодня удалось бы избежать многих проблем. Они не приобрели бы такого острого характера, как многочисленные террористические акты и жертвы этих террористических актов во многих регионах мира.

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