Токио, 16 декабря, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Москве и Токио необходимо прекратить исторический спор вокруг территориальной принадлежности Курильских островов, так как в интересах обеих сторон окончательное долгосрочное урегулирование этого вопроса. Об этом 16 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

saschadueser Пинг-понг

Путин пояснил, что беседовал с главой японского правительства и прочитал трогательные послания бывших жителей южных Курил.

Российский лидер отметил, что «нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям», так как необходимо понять, что фундаментальные интересы обоих государств требуют окончательного решения вопроса.

В свою очередь, Абэ отметил, что хотел бы видеть Курильские острова регионом процветания и совместного проживания. Он добавил, что обсуждение вопроса о заключении мирного договора между Москвой и Токио заняло пять часов.

По его словам, он и Путин смогли друг друга понять, но оба согласились с тем, что вопрос не может быть разрешен в одночасье.