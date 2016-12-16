Токио, 16 декабря, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил жителей родного города главы японского правительства — Нагато — за теплый прием.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин рассказал, что одна из жительниц города приветствовала его, держа на руках щенка породы акита-ину. «Было очень приятно», — сказал глава государства.

Он предупредил хозяйку щенка, что несмотря на то, что он выглядит внешне как игрушка, это очень «серьезная собака», и относиться к ней нужно с уважением.

Напомним, в 2012 году губернатор северной префектуры Японии Акита Норихисы Сатакэ подарил Владимиру Путину щенка породы акита-ину по кличке Юмэ, что в переводе с японского означает «мечта». Это был подарок в знак признательности за помощь, оказанную Россией Японии по ликвидации последствий ударов стихии в марте 2011 года.

На интервью японским журналистам накануне официального визита в Японию Путин пришел с подросшей Юмэ, показав ее корреспондентам. Представляя собаку исполнительному директору телекомпании «Ниппон» Такаюки Касуя и главному редактору газеты «Иомиури» Мидзогути Такэси, Путин отметил, что она в отличной форме. Японцы поблагодарили президента, согласившись, что «собачка очень бодрая».