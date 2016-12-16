Чебоксары, 16 декабря, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В Чувашии выявлена очередная фальшивая купюра. 15 декабря на одной из газозаправочных станций Аликовского района была обнаружена купюра номиналом 500 рублей с признаками подделки. По данному факту сотрудники полиции проводят проверки, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

ИА REGNUM

Всего с начала года в регионе обнаружено 414 фальшивок номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. В полиции отмечают, что в последнее время участились случаи сбыта фальшивых пятисотрублевых купюр. «Все попавшие на экспертизу купюры модификации 2010 года и не содержат микроперфорации», — говорят в ведомстве и рекомендуют работникам торговых точек проявлять внимательность при пересчете денежной наличности, а также проверять купюры с помощью специальной техники. В случае обнаружения подозрительных купюр необходимо немедленно обращаться в полицию.

Напомним, в Чувашии растёт число фактов сбыта фальшивых купюр. К примеру, в 2014 году было зарегистрировано 7 фактов, в 2013 году — 3 факта сбыта. В республике были попытки сбыта и поддельной валюты. В частности, 23 января 2015 года жительница поселка Лапсары обратилась в банк, чтобы обменять купюру номиналом 100 долларов США на рубли. Проверка показала, что данный денежный знак имеет признаки подделки. Предпринимательница не смогла пояснить, каким образом к ней попала данная банкнота, — о том, что она фальшивая 55-летняя женщина не знала.

Напомним, ранее в полиции отмечали, что подобного рода преступления носят межрегиональный характер. В основном фальшивые деньги пытаются сбыть жители южных регионов РФ. Но есть злоумышленники и среди жителей региона. Ранее фигурантом уголовного дела стал житель Канаша, который, по данным следствия, сбывал поддельные деньги номиналом 1 тыс. рублей в Чебоксарах, Канаше и ряде районов Чувашии. Фальшивки печатались не в республике.

«Наши граждане очень добрые и отзывчивые, но вместе с тем — очень доверчивые. Поэтому зачастую они становятся жертвами тех лиц, которые сбывают им поддельные денежные купюры», — заявлял ранее в интервью местным СМИ начальник управления экономической безопасности МВД по Чувашии Андрей Семенов.