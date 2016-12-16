Саратов, 16 декабря, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Очередное ЧП случилось в Балаково около 2:00 16 декабря, в зону повреждения попали 57 многоквартирных домов, 3 школы (№ 11, 13, 18), детский сад №34, круглолосуточный стационар психоневрологического диспансера, филиал детской поликлиники №2, отделение станции переливания крови. Власти приняли решение во всех школах города отменить занятия, а детские сады 16 декабря детей принимать не будут, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Балаковского района.

TBIT Тепло

Повреждение тепломагистрали диаметром 600 мм произошло на улице Вокзальная в городе Балаково. В ПАО «Т Плюс» утверждают, что до момента окончания ремонтных работ критического остывания зданий произойти не должно.

По словам руководства ПАО «Т Плюс», «у каждого здания, в том числе и у многоквартирных домов, есть так называемая аккумулирующая способность — накапливать и удерживать полученное тепло, противостоять колебаниям температуры наружного воздуха». Ремонтные работы планируется завершить сегодня в течение дня.

По информации властей, ситуация находится на контроле Минздрава области. По информации ведомства, в связи с аварией на системе теплоснабжения в городе Балаков внесены коррективы в работу медицинских учреждений города. Часть пациентов ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер» переведена на амбулаторное лечение. Часть пациентов продолжат лечение в стационарных условиях. Под их размещение подготовлены палаты в городской больнице Балакова. Лечение будет осуществляться профильными специалистами.

Во всех учреждениях, попавших в зону отключения, поддерживается температурный режим при помощи обогревающих приборов. В ГУЗ «Детская поликлиника города Балаково» продолжается прием пациентов. При снижении температуры он будет переведен в другие учреждения. Пациенты о переводе будут проинформированы.

Также под отключение попал Балаковский филиал Станции переливания крови — до включения отопления прием доноров осуществляться не будет, но работу свою филиал не прекращает — продолжается выдача препаратов крови.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2016 года проблемы с отоплением испытывали жители города Балаково Саратовской области. Тогда число многоквартирных домов в Балаково, оставшихся без тепла, в которых проживают 18 тысяч человек, увеличилось с 40 до 109. Об этом проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.

В конце ноября пресс-служба губернатора сообщила, что наказаны виновные в отсутствии теплоснабжения в нескольких десятках многоквартирных домов в Балаково. От занимаемой должности освобожден директор — главный инженер Балаковской ТЭЦ-4 Андрей Катков. За отсутствие контроля за качественной подачей тепла в жилые дома вынесен выговор первому заместителю главы администрации Балаковского района Дмитрию Поперечневу (на тот период он исполнял обязанности руководителя администрации района).

По данным пресс-службы главы области, «причиной отсутствия тепла в домах стала завоздушенность в системе отопления на городских тепломагистралях».

По данным пресс-службы главы области, «причиной отсутствия тепла в домах стала завоздушенность в системе отопления на городских тепломагистралях».

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В Кировском районе Саратове больше суток (с 12 по 13 декабря) без отопления из-за аварии на тепловых сетях оставались 34 многоэтажных жилых дома (4930 человек), 11 детских садов и другие учреждения (4930 человек), 5 объектов социальной сферы и 6 учреждений. Ликвидировал аварию саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

В связи с аварией на теплотрассе d-700 мм по адресу: Кировский район, улица Б. Горная / улица Железнодорожная с 7:30 12 декабря было отключено центральное отопление и горячее водоснабжение по адресам: ул. Железнодорожная от ул. Б. Горная до ул. Зарубина; ул. Ст. Разина от ул. Б. Горная до ул. Кутякова, проинформировала мэрия.

Около 17:00 12 декабря саратовские власти распространили обращение к пострадавшим из-за коммунальной аварии жителям обращение с призывом не пользоваться бытовыми электрическими отопительными приборами, чтобы не допустить перегрузки электросетей.

7 декабря стало известно, как саратовские власти снова оставили жителей без отопления в домах, на этот раз в райцентре Озинки. Жильцам было предложено самостоятельно оборудовать системы индивидуального отопления — в девяти многоквартирных домах по улице Советской в районном центре Озинки.

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей первым заместителем главы администрации Озинского района и незаконного отключения потребителей руководителем ООО «Теплосервис».