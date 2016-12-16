Москва, 16 декабря, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В 2017 году заработная плата врачей в России будет повышаться в два этапа. Так, с 1 января 2017 года она повысится на 7,5%, а во втором этапе с 1 октября 2017 года должна достигнуть 180% от средней по региону. Об этом сегодня, 16 декабря, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на Всероссийском семинаре-совещании с представителями регионов по социальным вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«С 1 января 2018 года во всех регионах Российской Федерации по всем категориям заработная плата должна быть на уровне указанной. Это не обсуждается. Это не дебатируется», — сказала Голодец.

«Врач и на селе, и в городе одна из самых уважаемых профессий. И оплачиваться она должна достойно. Во всяком случае, не меньше, чем сотрудник соседнего банка, который пересчитывает купюры и который за такую работу получает несравненно выше», —отметила вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявляла, что с 1 января 2018 г. заработная плата врачей в соответствии с майскими указами президента будет составлять 200% от средней по стране.

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