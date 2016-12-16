Москва, 16 декабря, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Госдуме состоится первое заседание межфракционной рабочей группы по реализации положений ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, предстоит рассмотреть 95 законопроектов, претворяющие в жизнь тезисы, которые были высказаны президентом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В первую очередь, речь идет о законопроекте о безопасности критической информационной инфраструктуры. Госдума приступит к рассмотрению этого законопроекта уже в весеннюю сессию, отметил депутат.

«Недавно президент подписал Доктрину информационной безопасности. Во время своего послания он также уделил внимание необходимости укрепления защиты от киберугроз. Все мы знаем, что в последнее время было много разговоров о кибератаках на финансовые учреждения, на другие объекты инфраструктуры», — напомнил парламентарий.

Толстой также привел в качестве примера еще один законопроект, к рассмотрению которого Госдума вернется в весеннюю сессию — проект закона «Об ответственном обращении с животными». «Мы должны отрегулировать права и обязанности владельцев животных, а также защитить животных о негуманного отношения. Для доработки этого законопроекта ко второму чтению (был принят в первом чтении в 2011 году) уже создается рабочая группа», — сказал депутат.