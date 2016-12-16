Токио, 16 декабря, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что позиция Токио по принадлежности Курильских островов остается неизменной — все четыре спорных острова должны принадлежать Японии, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным пять часов, и они смогли понять друг друга. Абэ отметил, что на островах должны проживать как граждане России, так и граждане Японии.

Необходимо сделать эти острова «зоной совместного проживания, совместного процветания», чтобы те, кто раньше жил на островах, и те, кто сейчас живут на островах, смогли на основе доверия развивать связи и сотрудничество и сделать условия, при которых они могли бы жить совместно, работать и думать о будущем этих островов, сказал Абэ.

Отвечая на вопрос о принадлежности Курильских островов, предложил вернуться к истории, напомнив о спорах вокруг их принадлежности. «Нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям», — заявил Путин.

В настоящее время президент РФ находится с официальным визитом в Японии, в рамках которого прошли его переговоры с Синдзо Абэ в Нагато. Япония претендует на четыре острова, являющиеся российской территорией: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.

При этом Токио ссылается на то, что у Москвы нет юридических оснований для владения островами. В качестве основания своих претензий они опираются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Токио также называет передачу ему островов условием подписания мирного договора с Россией.

Между тем, принадлежность островов России была ратифицирована по итогам Второй мировой войны, в которой Япония воевала на стороне фашистской Германии. Москва несколько раз заявляла, что суверенитет над южными Курилами сомнению не подлежит.