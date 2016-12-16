Новосибирск, 16 декабря, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Новосибирской области стабильна и находится под контролем министерства здравоохранения региона, такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения области Ярослав Фролов.

Ponchikov.net Грипп

За неделю с 5 по 11 декабря в медицинские учреждения области по поводу заболеваемости ОРВИ и гриппом обратились 19,3 тыс. новосибирцев. У двоих лабораторно подтвержден грипп А/H3N2.

По словам главного инфекциониста региона Ларисы Поздняковой, штамм гриппа H3N2 является сезонным, циркулирующим в регионе не первый год. Он включен в состав вакцины, которой проводилась иммунизация населения в 2016 году. Отмечается частичное превышение эпидемических порогов в возрастных группах от 0 до 2 лет (6,9%) и в группе старше 15 лет (9,4%).

Отметим, что по официальным данным, в рамках подготовки к эпидемическому сезону по ОРВИ и гриппу в Новосибирской области против гриппа вакцинировано более 908 человек (111% от плана). На 2017 год министерством здравоохранения области запланирована вакцинация против гриппа 1,2 млн человек. Для оказания медицинской помощи больным с ОРВИ и гриппом функционируют 39 стационаров, имеющих инфекционные отделения. Число развернутых в них коек: для взрослых — 1,2 тыс., для детей — 831. В случае необходимости имеется возможность дополнительного развертывания коек.

Власти заявляют, что в больницах региона имеется достаточный запас медикаментов и оборудования для оказания специализированной помощи больным гриппом, ОРВИ, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты сотрудников больницы для соблюдения противоэпидемического режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор России сообщил, что в 20 регионах и 10 центральных городах субъектов страны превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Болеют, в первую очередь, дети школьного возраста. В структуре вирусов 25,5% уже занимает вирус гриппа H3N2 или «Гонконгский штамм».

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