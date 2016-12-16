Оренбург, 16 декабря, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В Оренбурге началась торговля живыми соснами и елками. В городе организована работа 86 площадок по реализации зеленой продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации областного центра.

Наталья Хомутова В Оренбурге начали устанавливать елки

Приобрести живую продукцию можно от 200 рублей и выше, в зависимости от размера. Ценовая политика на живые елки не изменилась, в 2015 году новогодние деревья можно было купить по той же цене.

Стоит отметить, что склады живых сосен в Оренбурге можно было наблюдать уже в середине ноября. Однако в тот период они не пользовались большим спросом.

Добавим, что елки на рынки Оренбурга привозят из Ульяновской, Самарской областей, Пермского края и Башкирии. Помимо привозных деревьев заготовкой новогодних красавиц занимаются ГУПы Оренбургской области — лесхозы.

Также отметим, что на улицах города продолжают устанавливать елки. Всего в Оренбурге появится 40 высоких живых деревьев. Как отметили в горадминистрации, большинство символов Нового года будут светодиодными.

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Самая масштабная живая елка уже установлена возле Дома советов. Ее высота достигает 15 метров. Конструкция позволит елке вращаться. Елка уже смонтирована, осталось ее украсить, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Украшениями станут 12 м вертикальных и 72 м горизонтальных светодиодных гирлянд, 140 м мишуры и, кроме традиционного убранства, появятся 60 новых шаров. Открытие главной городской новогодней елки в сквере у Дома Советов состоится 26 декабря.

Главная елка Оренбурга

Сейчас ведутся работы и по обустройству ледового городка в сквере перед Домом советов. Работники отметили, что сдать объект необходимо 23 декабря. Практически готовы ледяные фигуры. Идет строительство из ледяных кубов лабиринта, горок, избушки.

Наталья Хомутова Строительство ледового городка

Наталья Хомутова Ледовый городок в Оренбурге на стадии строительства