Сеул, 16 декабря, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Адвокаты президента Южной Кореи Пак Кын Хе заявили, что импичмент президента, инициированный парламентом, не имеет правовых оснований и должен быть отменен Конституционным судом Южной Кореи, сообщает 16 декабря Reuters.

Thenewspro.org Пак Кын Хе

Президент Южной Кореи вряд ли появится на слушаниях в Конституционном суде, сообщил один из адвокатов Пак Кын Хе.

Напомним, за импичмент Пак Кын Хе проголосовали 234 члена Национального собрания Южной Кореи. Всего в парламенте 300 человек, и для импичмента достаточно 200 голосов. Следующая инстанция, с которой должен быть согласован импичмент — Конституционный суд Южной Кореи.

Президент Южной Кореи будет официально отстранена от должности в случае, если по крайней мере шесть из девяти судей Конституционного суда поддержат ее импичмент. Для принятия решения у Конституционного суда Южной Кореи есть 180 дней. Если Конституционный суд поддержит импичмент, в течение 60 дней должны пройти президентские выборы.