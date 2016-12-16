Москва, 16 декабря, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы Владимир Бессонов, который обвиняется в нападении на полицейского, скрывается за границей, в ЛДПР предложили принять заявление об освобождении его от уголовного преследования, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«ЛДПР предлагает, чтобы коллеги из КПРФ вышли с предложением, и мы приняли заявление и обратились совместно, чтобы освободить нашего бывшего коллегу депутата Госдумы, гражданина РФ от уголовного преследования», — заявил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин.

«Бессонов, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и он вынужден сегодня скрываться за пределами России», — отметил депутат.

«Я хотел бы напомнить, что в том числе порядочный достойный человек, который является офицером запаса. Я думаю, что в отличие от тех, кто недавно бегали с белыми лентами и продолжает сидеть в стенах Госдумы, он ничего такого не совершил. Я думаю, что там был инцидент, его можно на региональном уровне разрешить», — полагает депутат.

Бессонов по-прежнему находится в федеральном розыске. По версии следствия, депутат ударил полицейского во время несанкционированного митинга в Ростове в декабре 2011 года. Бессонов не согласен со следствием и считает уголовное дело политическим преследованием. Дело Бессонова было назначено к рассмотрению в марте 2015 года, однако слушания постоянно откладываются из-за неявки подсудимого.