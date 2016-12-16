Москва, 16 декабря, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Из действующих в России силовых ведомств граждане лучше всего знают и интересуются деятельностью ГИБДД (33%), Минобороны (30%), МЧС (29%), МВД (27%), и ФССП (25%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM МЧС

Выше других оценивается деятельность Минобороны (85% респондентов, слышавших о работе ведомства, считают, что оно справляется со своей работой и МЧС (86%).

Средние оценки деятельности силовых ведомств даны: ФСБ, ФСО, ФСИН и МВД.

Хуже всего гражданами оценивается деятельность Главного управления по вопросам миграции МВД и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Правоохранительные органы и силовые структуры половина жителей России (53%) рассматривает как желанное место работы для своих детей (противоположной точки зрения придерживаются 36%).

Опрос проведен 3−4 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.