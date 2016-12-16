Москва, 16 декабря, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Правительство проигнорировало поручение главы правительства РФ Дмитрия Медведева и обращение Совета Думы встретиться с фракциями по поводу законопроекта о платном въезде в города, это — саботаж и наплевательство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

«Сегодня в повестке дня стоит вопрос о введении так называемого платного въезда в наши города. Закон сделан очень хитро — он большой, много хороших кусков, но если внимательно ознакомиться, погрузиться, то мы видим, что в этом законе заложена мина замедленного действия, которая будет позволять, во-первых, вводить плату за проезд по дорогам, в том числе и и муниципалитеты будут такими правами обладать, кроме того, вводить плату за парковку на придомовых территориях — если сегодня еще не платят наши граждане, то у власти такая возможность появится», — говорит депутат.

По его словам, ЛДПР разделяет озабоченность общественных организаций и граждан этими нормами. «Вся эта ситуация выявляет ряд нехороших тенденций. Первое — на Совете Думы от имени Совета было обращение к правительству встретиться со всеми фракциями, для того чтобы снять напряженность, и может быть, позиции были бы скорректированы. Думаете, прошли встречи? С нами так и не встретились», — рассказал Нилов.

«Прямое поручение премьера было — пройтись по фракциям, встретиться с депутатами. Саботаж, наплевать, демонстрация такого отношения к парламенту, к Совету Думы, к фракциям, показывает лишь одно — желание зарабатывать и закрывать дырки в бюджете. Мы с этим согласиться не можем», — считает Нилов.

Наполнять бюджет можно по-разному, решать транспортные вопросы можно по-разному, отметил парламентарий. «Нас отсылают к опыту Лондона — но вы сначала доведите уровень жизни наших граждан до того уровня, который в Лондоне, а потом вводите платный въезд в центр городов. А у нас все наоборот — частично перенимают опыт только в своих интересах — сделать город для богатых и для чиновников. А лучше всего бензин до такой цены довести, что у граждан просто денег не будет машины заправлять, ввести платный въезд, повысить транспортный налог, и тогда будут на дорогах телеги, лошади, ролики, велосипеды и богатые люди на автомобилях», — предположил Нилов.