Москва, 16 декабря, 2016, 10:10 — ИА Регнум. «Территориальная неприкосновенность островов Курильской гряды и суверенитета России над этими островами должны быть незыблемы». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил журналистам депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. «Наша фракция, вчера обсуждая на своем заседании итоги встречи президента России с премьер-министром Японии, отмечала необходимость укрепления двухсторонних отношений, развития экономических связей», — также сказал парламентарий.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что во время трехчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным они обсудили, в частности, вопросы совместной экономической деятельности двух стран в условиях специального режима на южных Курилах.

Руководство государств поручили экспертам начать консультации по согласованию условий и областей совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах. Как ожидается, соответствующее заявление будет опубликовано 16 декабря.