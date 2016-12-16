Благовещенск, 16 декабря, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Сколько стоит амурский Новый год, избиратели высказались против «золотых парашютов», снежная пушка крадёт у жильцов воду, многомиллионный тайник нашли в областном Фонде капремонта — главное в Приамурье в обзоре корреспондента ИА REGNUM.

Andy333 Салат

Скромный Новый год за 2,5 тысячи

До Нового года осталось чуть более двух недель. Многие уже закупают подарки, а также продукты к праздничному столу. Корреспондент ИА «Амур.инфо» выяснил, в какую сумму амурской семье из 3−4 человек обойдется новогодний стол.

Традиционное новогоднее блюдо «Оливье» (1,7 килограмм) обойдётся в 267 рублей. «Селедка под шубой» весом в 1,2 килограмм вытянет на 149 рублей. Два килограмма картофельного пюре с молоком и сливочным маслом будет стоить около 120 рублей. Запечённая в духовке курица — 400 рублей. По полкилограмма твёрдого сыра и копчёной колбасы — примерно 400 рублей. Полкилограмма шоколадных конфет встанут в 150−200 рублей. Торт будет стоить уже дороже — примерно 500 рублей. Килограмм мандаринов — 100 рублей, бутылка недорогого шампанского — 150. Минеральная вода и один литр фруктового сока — ещё 150 рублей, хлеб и чай — до 100 рублей.

По минимальным подсчётам, новогодний стол обойдется в сумму в 2,5 тысячи рублей.

Люди против «золотых парашютов»

Накануне, 15 декабря, в администрации Тынды прошли публичные слушания по внесению поправок в устав города. Проголосовать против нормы о пожизненных доплатах к пенсиям для мэра, председателя и заместителя председателя Думы, выделяемых из дефицитного бюджета, пришли почти 300 человек, сообщает АСН24. Ажиотаж вызвала статья, согласно которой из городского бюджета к пенсиям платных народных избранников должна была ежемесячно направляться доплата в размере 85−90 тысяч рублей.

«Председатель организационного комитета слушаний Любовь Шестак сказала, что в истории публичных слушаний Тынды такая высокая явка наблюдается впервые. Обычно на них приходило не больше пятидесяти человек. В результате итог публичных слушаний составил: 211 голосов горожан против 78 голосов работников администрации, её структурных подразделений, а также депутатов городской Думы, — рассказала депутат тындинской думы Марина Михайлова.

Снег за счёт людей

В редакцию ИА «Порт Амур» обратились жители Свободного: они жалуются, что снежная пушка перебивает водоснабжение в их домах. Люди стали замечать, что по вечерам на верхних этажах периодически пропадает вода.

«Как объясняют диспетчеры в водоснабжающей организации, это происходит в связи с установкой снежной пушки на площади. Снежная пушка у нас производит снег для снежного городка, как оказалось, за счёт водоснабжения горожан», — возмущены свободненцы.

Власти города рассказали, что массовых жалоб по этому поводу не поступало.

«Действительно, снежная пушка производит снег из воды. Воду она берет из центральных коммунальных сетей, но это небольшой объем жидкости. Может быть, около 30 кубов за один день работы. Сказать, что в городе возник дефицит воды из-за работы снежной пушки — это оксюморон, — удивился мэр Свободного Роберт Каминский.

У Фонда капремонта нашли неприкосновенный запас

В текущем году на счетах Фонда капремонта Амурской области останутся неизрасходованными почти 400 миллионов рублей. Эти деньги — неприкосновенный запас, который по закону должен быть у организации для финансовой устойчивости, сообщил зампред амурского правительства Дмитрий Тетенькин в ответ на обвинения прессы в том, что Фонд собирает, но не тратит деньги граждан, сообщает «Амурская правда».

На данный момент на счетах регионального оператора программы капитального ремонта многоквартирных домов остаются 911,5 миллиона рублей. Больше половины из этой суммы будет перечислено в счет оплаты выполненных в 2016-м и заключенных на 2017-й годы работ.

Дмитрий Тетенькин подчеркнул, что речи о неосвоенных средствах идти не может. Напротив, у фонда сформировалась нехватка собственных средств в размере более 26 миллионов рублей.