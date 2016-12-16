Лондон, 16 декабря, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В Великобритании признана законной процедура искусственного оплодотворения, в которой используются ДНК трех человек. Соответствующее решение принял независимый комитет рождаемости и эмбриологии (Human Fertilisation and Embryology Authority, HFEA), сообщает ВВС.

Newborn.com Искусственное оплодотворение

Методика «передачи митохондрий», при которой используются материалы ДНК матери, отца и донорского ДНК женщины со здоровыми митохондриями, позволяют женщинам с поврежденными яйцеклетками иметь детей без отклонений в развитии.

При помощи процедуры оплодотворения, разработанной в группе медиков из города Ньюкасл, можно избежать развития у плода генетических заболеваний, передающихся по наследству, в частности, пороков сердца, мышечной ткани и других органов.

В феврале 2015 года возможность зачатия ребенка от двух женщин и одного мужчины одобрил парламент Великобритании, однако только сейчас появились требования к лицензированию для медицинских учреждений и порядок применения таких генетических процедур. Теперь клиники могут обращаться за выдачей лицензий в HFEA и процедура станет доступна парам, имеющим высокую вероятность рождения нездорового ребенка.

Напомним, первый в мире ребенок, у которого трое биологических родителей, появился на свет в Мексике в апреле 2016 года — ее мать страдает генетическим заболеванием, поражающим центральную нервную систему (синдромом Лея). Пара не могла родить здорового ребенка почти 20 лет, у них умерли двое детей, родившиеся с таким же синдромом.