Москва, 16 декабря, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В ноябре 2016 года в России индекс цен производителей промышленных товаров составил 100,7%, с начала года — 106,8% (в ноябре 2015 г. — 99,3%, за период с начала года — 113,2%). За январь — ноябрь индекс цен производителей промышленных товаров составил 100,8%, сообщали в Росстате.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

В ноябре в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых цены на сырую нефть выросли на 3,0%, на нефтяной (попутный) газ — на 2,1%. При этом цены на природный газ и газовый конденсат снизились на 3,9%.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, на 3,1% подешевела продукция добычи и обогащения железных руд, на 2,5% — продукция добычи и обогащения руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд.

В обрабатывающих производствах подорожали отдельные виды нефтепродуктов: битумы нефтяные строительные, кровельные, изоляционные и аналогичные — на 47,9%, топливо дизельное зимнее — на 5,3%, керосин, включая топливо реактивное керосиновое — на 5,1%, бензин газовый — на 4,6%, топливо печное бытовое — на 4,2%, бензины автомобильные — на 4,1%, конденсат газовый стабильный — на 2,8%.

В производстве машин и оборудования на 5,6% увеличились цены на двигатели и турбины, кроме авиационных, ракетных, автомобильных и мотоциклетных двигателей, на 3,9% — на машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства, на 1,5% — на насосы, компрессоры и гидравлические системы.

В производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака цены на переработку и консервирование рыбо‑ и морепродуктов выросли на 3,1%, дистиллированные алкогольные напитки и виноградное вино — на 2,5%, молочные продукты — на 1,9%.