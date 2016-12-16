Банк России отозвал лицензии у девяти страховых компаний — перечень
Москва, 16 декабря, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензии у девяти страховых компаний и брокеров. Ещё у одной компании действие лицензии приостановлено. Приказы были подписаны накануне, 15 декабря, сообщили в пресс-службе ЦБ.
Лицензия приостановлена у ООО «Страховая компания «ВЕКТОР». «Данное решение принято в связи с неисполнением в установленный срок Страховщиком предписаний Банка России, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов», — сообщили в пресс-службе.
Перечень организаций, у которых отозваны лицензии:
- ООО «Страховой Брокер МИРТ» (приказ № ОД-4561);
- ООО «Страховой Брокер ВПБ» (приказ № ОД-4544);
- ООО «Страховой брокер «КНТ» (приказ № ОД-4555);
- СОАО «Национальная Страховая Группа» (приказ № ОД-4558);
- ООО СК «Селена» (приказ № ОД-4546);
- АО «Страховое общество ЖАСО» (приказ № ОД-4548);
- ООО «Страховая брокерская компания «Альтернатива» (приказ № ОД-4545);
- АО «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование» (приказ № ОД-4559).
- ООО «Страховая компания «Независимость» (приказ № ОД-4547).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Банк России сообщил, что с 1 января 2006 года до 1 января 2016 года лицензии на осуществление банковских операций отозваны у 463 кредитных организаций.