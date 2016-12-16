Москва, 16 декабря, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Муниципалитеты могут быть исключены из числа принимающих решение об ограничении движения, в также о введении платного проезда в города. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

«Мы выступаем против того, чтобы самостоятельно муниципалитеты могли принимать решения об ограничении движения или введении какого-либо платного въезда в центры городов для пополнения своих бюджетов», — сказал парламентарий журналистам.

«Искушение такое велико, вы знаете, что у многих муниципалитетов бюджеты сейчас дефицитные, но тем не менее мы не хотим, чтобы это приводило к локальному местечковому феодализму», — отметил депутат.

В связи с этим, по его словам, «есть предложение и понимание того, что такие ограничительные меры может вводить только субъект РФ и только с предварительным информированием граждан и, что важно, с предложением гражданам альтернативных маршрутов, которые никаким образом не нарушат их законных интересов».

Толстой отметил, что к законопроекту у депутатов фракции много замечаний к этому законопроекту. в связи с этим фракция будет предлагать проект постановления Госдумы. «Первым пунктом предлагается установить, что при доработке законопроекта необходимо исключить органы местного самоуправления (МСУ) из числа субъектов, устанавливающих временные ограничения движения», — сообщил он.

Госдума в первом чтении обсудит скандальный законопроект, который предусматривает, что временное ограничение движения транспортных средств может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам. Причем власти могут дифференцировать требования в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток.

Законопроект вводит требования к парковкам общего пользования. Так, следует из документа, размещение парковок (парковочных мест) на внутридворовых территориях осуществляется в соответствии с законодательством субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. При этом прописано, что «размещение парковок должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения». «Размер и способ оплаты за пользование платными парковками устанавливаются владельцами парковок», — говорится в законопроекте. Отметим, что сейчас размер платы законодательно никак не ограничивается.