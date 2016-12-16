Москва, 16 декабря, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Ракетному комплексу «Ярс» будет принадлежать одна из ключевых ролей при решении ряда отведенных для него задач стратегического сдерживания. В ракетных комплексах реализованы варианты противоракетного траекторного маневра для уклонения от перехватчиков ПРО, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ракетный комплекс «Ярс»

В военном ведомстве отметили, что по одной из самых распространённых версий, аббревиатура «Ярс» расшифровывается как «ядерная ракета сдерживания».

Принятие на вооружение этого комплекса и, с учетом развития систем ПРО, его модернизированных вариантов в перспективе усилит боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал российских Стратегических ядерных сил.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с показателями Государственного оборонного заказа на 2016 год осуществлена закупка вооружения и техники для постановки на боевое дежурство 23 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования. Это обеспечило перевооружение пяти полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетный комплекс «Ярс».

В декабре 2016 года на боевое дежурство заступят полки в Йошкар-Олинском, Новосибирском, Иркутском и Козельском соединениях РВСН.