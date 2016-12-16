Екатеринбург, 16 декабря, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге — массовое заболевание учащихся школы №55. За медицинской помощью обратились восемь учащихся, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Pixabay.com Инфекция

Все случаи заболевания были зарегистрированы в период с 9 по 14 декабря 2016 года. Сотрудниками Роспотребнадзора была организована проверка, в ходе которой будут установлено выполнение или нарушения санитарно-эпидемиологических требований в школе.

Также по решению руководства учебного заведения в школе введён карантин, и на три дня приостановлен учебный процесс. За это время в учебном заведении будет проведена дезинфекция.

В пресс-службе горздрава Екатеринбурга уточнили, что все заболевшие дети из разных классов и разного возраста. Шестеро из них проходят амбулаторное лечение, один из школьников выписался сегодня из стационара, а ещё один учащийся находится в больнице.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области после проведения проверок надзорных органов по факту массового отравления детей в средней школе № 9 Нижнего Тагила, было возбуждено несколько административных дел в отношении руководства и предприятия обслуживающего питание учащихся. Тогда, за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 14 школьников.

Читайте также: Антисанитария и просроченная еда: почему на Урале отравились школьники

Также в начале учебного года в Екатеринбурге произошло два случая массового отравления учащихся. В школе №184 за медицинской помощью обратились 17 учащихся, а также повар и официант пищеблока, а в школе № 87 за медицинской помощью обратились 14 учащихся.

Читайте также: В Екатеринбурге установили причины массового отравления в школе №184