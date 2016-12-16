Оренбург, 16 декабря, 2016, 09:44 — ИА Регнум. В Оренбурге 15 декабря открылась новогодняя выставка «Ёлкины игрушки от пола до макушки». На ней представлено порядка тысячи экспонатов — как фабричных, так и авторских, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Новогодняя выставка «Ёлкины игрушки от пола до макушки» в Оренбурге

Сотрудники музея областного ИЗО отметили, что символ праздника — новогодняя игрушка — имеет свою, чрезвычайно интересную историю. Считается, что первая рождественская ёлка была выставлена в Страсбургском кафедральном соборе в Германии в 1539 году. В соответствии с немецкой традицией ёлку украшали пряники, орехи и яблоки. И только со временем их заменили игрушки из стекла и пластика.

В России обычай встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января ввел Петр Первый. Но наряжать ёлку и делать это именно к Рождеству, которое праздновалось 25 декабря, появился в России при Николае Первом. Ещё до революции сложился обычай праздновать Рождество, наряжая ёлку и проводя детский праздник. Однако забава эта была недешёвой и доступной лишь для обеспеченных детей.

С конца 1920-х годов в России Рождественская ёлка оказалась под фактическим запретом как буржуазный, антисоветский обычай. Только в 1935 году началась реабилитация незаслуженно отнятого у народа праздника. В 1937 году в Колонном зале Дома Союзов установили 15-метровую ель и устроили грандиозное празднество. С тех пор Новый год, ёлки и выпуск ёлочных игрушек вернулись в жизнь советских граждан. С 1954 года главная ёлка страны устанавливается в Георгиевском зале Кремля.

Праздничную ёлку украшали несколько дней. До 1900 года считалось, что елка должна быть яркой и броской, усыпанной игрушками; в начале ХХ века были популярны елки в стиле «минимализма» — строгие, невычурные, в серебристо-белых тонах. А позже пришла тенденция украшать елочки фигурками из золоченой и серебряной бумаги и картона и соломенными звездочками. Советская эпоха подарила ёлке замечательные новогодние игрушки, связанные с историческими событиями страны.

По словам старшего научного сотрудника музея Оренбургского областного ИЗО Натальи Харциенко, на выставке игрушки представляют в основном советский и современный период.

Коллекции связаны с историческими событиями, в войну елку украшали игрушки — танки, солдаты, самолеты, в 1960-е годы преобладала космическая тематика: на елке красовались космонавты, спутники, звезды. Традиционной оставалась макушка елки. Но в советские годы вифлеемскую звезду в свое время заменили на красную пятиконечную.

Есть и уникальные авторские игрушки. Отдельные экспонаты прибыли на выставку в Оренбург из Европы, где проживают талантливые ученики заслуженного деятеля культуры РФ, доцента кафедры графического дизайна ОГУ, искусствоведа Геннадия Найданова.

Стоит отметить, что именно Найданов является идейным вдохновителем и организатором выставки. Вот уже на протяжении 10 лет искусствовед удивляет оренбуржцев. Посетители прошлогодних выставок до сих пор с благодарностью вспоминают знакомство с куклами, мишками, ангелами, Дедами Морозами, почтовыми открытками и кукольным рождественским вертепом. В реализации выставочных проектов Геннадию Найданову помогают студенты кафедры графического дизайна ОГУ.

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В этом году посетителям представлена возможность проследить историю новогодней игрушки. Каждое поколение найдёт в экспозиции свои любимые, связанные с детством ватные, бумажные, стеклянные ёлочные игрушки.

По традиции, в день открытия предновогодней выставки называется выставка следующего года. В конце 2017 года ее темой станет «Веры тонкая свеча у тебя в руке»