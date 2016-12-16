Токио, 16 декабря, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Более половины крупнейшего японского рифа «Sekisei-shoko» погибло из-за чрезвычайно высокой температуры морской воды, говорится в докладе министерства охраны окружающей среды Японии, сообщает 16 декабря The Asahi Shimbun.

15min.lt Коралловый риф «Sekisei-shoko»

Коралловый риф «Sekisei-shoko» расположен между японскими островами Ириомоте и Исигаки. Температура воды в данном районе составила более 30 градусов Цельсия в период с июня по сентябрь 2016 года, что привело к масштабному обесцвечиванию кораллов.

Исследователи осмотрели состояние кораллов «Sekisei-shoko» в 35 разных точках. Согласно данным, полученным в июле и августе этого года, около 5,4% кораллов погибли. Последнее исследование показало, что количество погибших кораллов достигло 56,7%.

Напомним, процесс обесцвечивания кораллов связан в первую очередь с изменением климата. При повышении температуры воды изменяются условия обитания микроскопических водорослей, которые живут в симбиозе с кораллами.

Водоросли начинают выделять токсины, в результате чего нарушается симбиотический союз между кораллами и микроскопическими водорослями. Кораллы оголяются и теряют свой цвет, становятся белыми. Обесцвеченные кораллы перестают расти и больше подвержены риску погибнуть.