Санкт-Петербург, 16 декабря, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул в ночь на пятницу, 16 декабря, в жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга. С огнем почти 4 часа боролись более 50-ти пожарных.

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Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, тревожный сигнал о пожаре поступил в 03:36. Горела по всей площади 50-метровая однокомнатная квартира в доме 7 по улице Ворошилова.

На место ЧП прибыли 12 единиц техники и 54 сотрудника МЧС. В 04:55 удалось ликвидировать открытое горение и начать работы по проливке. И только в 07:25 пожар был полностью ликвидирован.

В соцсетях от очевидцев распространились сообщения об обнаружении на пепелище тела погибшей женщины, однако в МЧС пока не подтверждают эту информацию. «Сведения о пострадавших уточняются», — отметили в спасательном ведомстве.