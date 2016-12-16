Лондон, 16 декабря, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Посол России в Великобритании Александр Яковенко на встрече с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном объяснил, что эвакуация из города Алеппо (Сирия) нацелена на сохранение жизней мирных жителей, нуждающихся в гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Британский министр изложил реакцию официального Лондона на проходящую сейчас успешную гуманитарную операцию в Алеппо», — отметили в пресс-службе.

Джонсон заявил, что российские военные и Международный Красный Крест вывозят боевиков и их семьи на ту территорию, которая находится под контролем незаконных вооружённых формирований.

Российская сторона пояснила, зачем производится эвакуация: «Смысл эвакуации, на которой мы и ООН настаивали давно, в том, чтобы избежать ненужного кровопролития, а главное, спасти жизни гражданского населения восточного Алеппо, обеспечить к нему гуманитарный доступ».

При этом российское представительство напомнило, что эта операция проводится открыто и доступ к её освещению имеют порядка 40 СМИ, в том числе и ВВС.

Напомним, ситуация вокруг действий России в Сирии активно обсуждается политиками разных уровней — как на Западе, так и на Востоке. В последнее время наиболее обсуждаемой темой стала обстановка в Алеппо, осаждённого войсками Сирийской Арабской Армии (САА). Ряд политиков в связи с этим обрушился на Россию с критикой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря везущая боевиков и членов их семей четвёртая колонна автотранспорта выдвинулась из восточных районов Алеппо. Колонна направляются в район Эр-Рашидин-4 — на юго-западной окраине города.

В этой точке боевики и их семьи пересаживаются в другие транспортные средства. Отсюда по специальному коридору транспорт везёт их в город Идлиб (Сирия).