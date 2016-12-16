Вашингтон, 16 декабря, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Небесные тела, известные как углистые хондриты, могли выступить в роли ускорителей процессов формирования базовых составляющих белков и РНК, когда попадали на Землю. К такому выводу пришли ученые из Италии и Испании после серии экспериментов, их исследование опубликовано в Scientific Reports.

Se.pl Метеорит

Ранее было установлено, что на поверхности таких метеоритов, как углистые хондриты, в космическом пространстве образуются сложные органические соединения, включая аминокислоты, из которых состоят все белковые тела. Однако было неизвестно, могла ли органика сохраняться при падении таких метеоритов на Землю.

Чтобы прояснить этот вопрос, ученые измельчили найденные в Антарктиде метеориты и нагрели их, после чего поместили в морскую воду и воду, сходную по составу с гидротермальной. Также в раствор добавили формамид, потенциальный предшественник нуклеотидов и аминокислот, из которых состоят ДНК и белки.

Выяснилось, что вещества хондритов в обоих растворах выступили катализаторами — за короткий срок в воде сформировалась сложная органика. При этом на поверхности Земли соединений с такими каталитическими свойствами нет, из чего ученые сделали вывод о том, что именно углистые хондриты могли сыграть ключевую роль в возникновении жизни.