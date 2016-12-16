Вашингтон, 16 декабря, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс перенес операцию по удалению злокачественной раковой опухоли. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на коллег политика.

Dailyfeeders.com Берни Сандерс

«Сенатор штата Вермонт перенес операцию по удалению базальноклеточной карциномы из его щеки в ходе амбулаторной процедуры, — говорится в сообщении. — Базальноклеточная карцинома является самым распространенной формой рака кожи. Она развивается медленно и хорошо поддается лечению».

Отмечается, что после операции политик вернулся к работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс боролся за номинацию кандидата на пост президента США от Демократической партии в ходе предвыборной гонки. Политика поддерживала демократическая молодежь и левые круги. Экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон пришлось даже скорректировать свою риторику, чтобы успешно противостоять Сандерсу.

В итоге глава Белого дома Барак Обама и Клинтон оказали давление на Сандерса, и тому пришлось поддержать кандидатуру экс-госсекретаря США, о чем он потом жалел. Но Клинтон проиграла выборы.