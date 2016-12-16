Пекин, 16 декабря, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В общей сложности 17 человек, в том числе 7 чиновников, предстанут перед судом в Китае за причастность к взрыву на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян. На скамье подсудимых также оказались шесть руководителей шахты, в том числе владелец предприятия.

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В ходе предварительного следствия сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что на шахте не соблюдалась техника безопасности. Спустившиеся под землю спасатели обнаружили, что датчики, сигнализирующие о наличии газа в воздухе, были заклеены или отключены, пишет «Чжунго жибао».

Власти провинции Хэйлунцзян выплатили родственникам жертв ЧП единовременные выплаты в размере 20 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, взрыв на шахте произошел в ночь с 29 на 30 ноября. В момент катастрофы под землей находилось более 50 человек, большинству из которых удалось самостоятельно выбраться на поверхность. В результате инцидента 21 человек погиб, еще 1 шахтер числится пропавшим без вести.