Вашингтон, 16 декабря, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Научные сотрудники университета Сан-Диего в американском штате Калифорния присвоили имя легендарного рок-музыканта Джими Хендрикса открытому ими растению. Об этом 16 декабря сообщает Associated Press.

@ Stephen McCabe «Дудлея Эндрикси» (Dudleya hendrixii) или «Живучка Хендрикса» (Hendrix's liveforever)

Ранее неизвестное науке растение из семейства толстянковых было обнаружено в Мексике, на полуострове Калифорния. Оно представляет собой цветок около 30 см высотой, с розовато-белыми лепестками. Растение-суккулент, способное долго обходиться без влаги и существовать в пустынной местности, назвали «Дудлея Эндрикси» (Dudleya hendrixii) или «Живучка Хендрикса» (Hendrix's liveforever).

Как пояснил студент университета, который открыл растение, на научные открыия его вдохновляет творчество Джими Хендрикса, в частности композиция «Voodoo Child». По оценкам специалистов, редкому цветку грозит исчезновение.

Гитарист, певец и композитор Джими Хендрикс, родившийся в 1942 году в Вашингтоне, получил признание как один из самых смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки. В 2009 году американский журнал Time признал его величайшим гитаристом всех времен. Музыкант скончался в Лондоне в 1970 году, в возрасте 27 лет.