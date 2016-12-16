Оренбургская область, 16 декабря, 2016, 08:58 — ИА Регнум. В Сакмарском районе Оренбургской области в мороз порядка 800 жителей многоквартирных домов, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Жилгородок получают тепло не в полном объеме. В районе введен режим ЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Вечером 15 декабря произошло нарушение в работе котельной из-за засорения мазутопровода. Под ограничение теплоснабжения попадает 12 многоквартирных жилых домов с количеством жителей 800 человек и два социально-значимых объекта. Из-за аварии потребителей перевели на обратную схему подачи тепла.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбуржью Татьяна Самойлова, восстановительные работы ведутся до сих пор, а силы регионального МЧС переведены в режим повышенной готовности. К аварийно-восстановительным работам привлечено 60 человек и 10 единиц техники.

«Жителям Жилгородка предлагали переехать в пункты временного размещения (здания двух школ) на период ликвидации аварии. Однако все отказались покидать свои квартиры», — сказала Самойлова.

Стоит отметить, что на территории Оренбургской области стоит морозная погода. 16 декабря ожидается облачность с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, изморозь, туман, ветер северный 6−11 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра на севере региона в течение суток может опуститься ниже ноля на 27 градусов.