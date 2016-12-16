Петропавловск-Камчатский, 16 декабря, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию, тепловодоснабжение на Камчатке заморозят до середины 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Читайте также: Жители Камчатки жалуются Путину на высокие коммунальные тарифы«Сэкономленные за счет нового механизма расчета тарифов средства, позволят нам заморозить энерготарифы в крае, по меньшей мере, до середины 2018 года, а в перспективе и до середины 2019 года», — заявил глава региона Владимир Илюхин.

«Заморозка» коммунальных тарифов пока коснётся только Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизово и Елизовского района, где проживают около 80% жителей полуострова.

«Я поручил службе по тарифам найти решение, чтобы распространить такую же схему на всю территорию Камчатки, включая отдаленные малонаселенные территории», — пояснил Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунальные тарифы на Камчатке повысились в среднем на 6,5%.Еще в феврале жители Камчатки на сайте Change.org собрали необходимое количество подписей под петицией к Владимиру Путину с просьбой навести порядок в коммунальных тарифах региона, и документ, судя по сообщению сайта, был направлен в Кремль.