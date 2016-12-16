Москва, 16 декабря, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Попытки нефти возобновить рост успехом не увенчались. После краткосрочного подъема к отметке 54,47 «черное золото» возобновило падение, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С одной стороны, нефть падает на фоне окрепшего доллара, ведь энергоноситель номинирован в американской валюте. С другой, опасения вызывает растущая добыча в США, а также неуверенность относительно того, что страны, участвовавшие в переговорах в формате ОПЕК+, будут придерживаться взятых на себя обязательств по сокращению объемов добычи», — пояснила Рогова.

«Сегодня, 16 декабря, фактором риска для нефти выступят данные по числу работающих буровых в США. Неделей раньше их число выросло на 21 единицу. Если тенденция по приросту продолжится, нефть может продолжить снижение в район уровня 52,60», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 16 декабря цены на нефть пошли вверх на фоне неожиданного решения Кувейта сократить добычу сверх обещанного. Сегодня утром нефть марки Brent торговалась на уровне $54,22 за баррель — на 20 центов или на 0,37% выше итогового значения 15 декабря. WTI выросла на 24 цента или на 0,47% — до $51,14 за баррель.