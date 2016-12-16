Москва, 16 декабря, 2016, 08:48 — ИА Регнум. ‍В самую холодную в этом сезоне ночь в Москве — с 15 на 16 декабря — температура опустилась до минус 18,7 градусов Цельсия, сообщили в Гидрометцентре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

В 1997 году в этот день в российской столице был установлен абсолютный температурный минимум: тогда температура опустилась до — 28,8 градусов.

Напомним, синоптики предупреждали о грядущих морозах. Ожидалось, что на этой неделе температура опустится до минус 15 — минус 20 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самая холодная ночь осени 2016 года пришлась на 30 ноября. Температура воздуха в столице опускалась до минус 12,9 градусов.