Москва, 16 декабря, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Рубль продолжает нести потери к доллару. Котировки пары USD/RUB 15 декабря в моменте достигали отметки 62,07, но впоследствии российская валюта все же смогла немного восстановиться, вернувшись к 61,77. Нефть и агрессивный настрой ФРС США внесли свою лепту в такую динамику пары, аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Если нефть продолжит снижение, рублю будет сложно укрепляться. Однако, отдельные поводы для оптимизма есть. Во-первых, поддержать может решение Банка России по монетарной политике, если, как и ожидается, не станет понижать ставку и комментарии, которые сделает регулятор. Кроме того, близится налоговый период и это также может поддержать рубль», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 декабря Центробанк РФ повысил курс доллара и понизил евро. Курс американской валюты вырос на 83 копейки по отношению к рублю и составил 61,64 рубля. Стоимость евро, напротив, понизилась на 14 копеек и составила 64,61 рубля. Нефть марки Brent торгуется на уровне $54,22.