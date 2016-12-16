Москва, 16 декабря, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Торги по нефти 15 декабря закрылись ростом. Цена на нефть марки Brent подорожала на 0,8%, до $54,15. На фоне укрепления американского доллара стоимость нефти снижалась до $53,12. Интерес к доллару возрос на фоне роста доходности американских облигаций и ожидания дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США в 2017 году, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. К закрытию торговой сессии цене удалось восстановиться до $54,15.

Newsonly.gr Нефть

В Азии за баррель Brent дают $54,29 (+0.27%). Техническая картина на четырёхчасовом периоде указывает на повышение котировок в область $55,27. Если цена вернётся к нему в течение 15 часов, то тогда можно будет увидеть обновление максимума 57,23 до конца 2016 года. Если нет, возрастут риски снижения к уровню $51,56.