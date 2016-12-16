Москва, 16 декабря, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Имущество бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева арестовано в рамках расследования дела о взятке в $2 млн, сообщает «Эхо Москвы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Обеспечительного ареста имущества добились правоохранительные органы, оно арестовано решением суда. О каком именно имуществе идет речь — не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Москве по подозрению в получении взятки в размере $2 млн был задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

По версии следствия, высокопоставленный чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» в качестве взятки финансовые средства за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

Впоследствии глава России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».