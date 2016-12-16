Москва, 16 декабря, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Курс американского доллара 15 декабря продолжил свой рост против основных валют. Курс евро/доллар снижался до 13-летнего минимума 1,0367 (-165 пунктов). Курс доллар/йена достиг десятимесячного максимума 118,66 (+153 пункта). Курс фунт/доллар упал до отметки 1,2376 (-174 пункта).

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Интерес к доллару возрос на фоне роста доходности американских облигаций и ожидания дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США в 2017 году, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. 14 декабря курс рубля отреагировал снижением на повышение ставки ФРС США, но смог закрыться ростом15 декабря, что не смогли продемонстрировать основные валюты (фунт, евро, швейцарский франк, йена). Хоть американский регулятор повысил ставку на 0,25%, разница в процентных ставках продолжает играть в пользу рубля.

Вечернее восстановление нефтяных котировок с $53,12 до $54,45 положительно сказалось на российской валюте. Перед закрытием торговой сессии курс доллар/рубль снизился до 61,74 руб., евро/рубль — до 64,25 руб.

В Азии за баррель Brent дают $54,27 (+0.23%). Дорожающий доллар будет оказывать давление на покупателей фьючерсов на нефть, но техническая картина на ближайшие пятнадцать часов указывает на повышение котировок в область $55,27. Если я окажусь прав с ростом цен на нефть, то курс доллара вернётся к уровню 61,20 руб. Учитывая динамику цен на нефть, укрепление доллара выше 62,50 руб. в данный момент не рассматриваю.