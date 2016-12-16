Якутск, 16 декабря, 2016, 08:28 — ИА Регнум. ОАО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск» выбирает через сайт госзакупок кредитную организацию, выдающую банковские гарантии. Их максимальная сумма будет составлять 136 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Деньги пойдут на обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам закупочных процедур на выполнение работ по строительству железной дороги.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

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Собственных средств у Дирекции, которая выступает заказчиком-застройщиком, для обеспечения участия в конкурсе на выполнение работ по строительству железной дороги, видимо, нет.

Конечный срок действия рамочного соглашения, в котором прописаны условия оказания кредитной организацией услуг, — 30 марта 2020 года. Вознаграждение банку за выдачу каждой гарантии будет уплачиваться единовременно, но не более 3,5% годовых от всей суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время Якутии обещали выделить почти 2 млрд федеральных денег на завершение строительства пускового комплекса железнодорожной линии Томмот — Якутск (Нижний Бестях). Когда в регион поступят деньги и будут завершены работы — пока неизвестно. Не озвучена и сумма, необходимая на завершение всех работ по участку железной дороги, но завершить строительство объекта глава республики Егор Борисов обещал в 2017 году.